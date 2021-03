Serra Talhada: Motociclista embriagado coloca em risco vida de pessoas e é preso

Um homem foi preso nesta quarta-feira (24), após colocar em risco a vida de diversos populares em Serra Talhada. O crime foi registrado por volta das 15h00, na PE-365.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM, durante patrulhamento, foram acionados pela Central de Operações que recebeu uma ligação através do Disque Denúncia relatando que um indíviduo estava embriagado conduzindo um veículo, causando perigo a sociedade.

De imediato, realizaram deslocamento ao endereço citado e constataram a veracidade do fato, um homem conduzindo um veículo com visíveis sinais de embriaguez. O condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro que resultou em 0,74mg/l.

Diante do ocorrido, conduziram o imputado à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto