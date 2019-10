Serra Talhada: MPPE recomenda que Celpe não faça cortes sem aviso prévio e em fins de semana e feriados

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) não realizar interrupções abruptas no fornecimento de energia no município de Serra Talhada, Sertão do estado. Mesmo em caso de inadimplência, a companhia deve avisar sobre o corte previamente aos consumidores, a fim de dar tempo para que estes paguem o saldo devido.

Além disso, o MPPE orientou à empresa nunca promover a interrupção nos finais de semana e feriados, sob pena de imposição das sanções estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como multa, revogação de concessão, intervenção administrativa, dentre outras.

O promotor Vandeci Sousa Leite informou, no texto da recomendação, que o fornecimento de energia elétrica foi inclusive tema de audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Serra Talhada, no dia 26 de agosto. A Celpe tem dez dias para informar ao MPPE se acata ou não a recomendação. O não cumprimento implicará na adoção de todas as medidas necessárias a sua implementação.