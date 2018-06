O Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, estará em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco a partir das 18h00, onde haverá um ato inaugural da PE-414, a Rodovia Argemiro Pereira de Menezes, com investimento de R$ 31 milhões do governo de Pernambuco.

Paulo Câmara estará acompanhado do deputado Sebastião Oliveira.