Serra Talhada não notifica óbitos pela Covid-19 há 34 dias

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Serra Talhada anunciou, através das redes sociais, que o município se encontra há mais de 30 dias sem registrar óbitos pela Covid-19.

A Prefeitura informou que já são um total de 34 dias sem mortes em decorrência do vírus. Os últimos registros de óbitos pelo coronavírus na Capital do Xaxado foram no dia 09 de setembro, sendo eles de número 181º e 182º.

O óbito 181° foi uma paciente do sexo feminino, 71 anos, moradora da Caxixola. Apresentava as seguintes comorbidades: Doença cardiovascular crônica, hipertensão, tabagismo, IC e DPOC. Ela faleceu no dia 07/09/21 no Hospital Eduardo Campos.

O 182° óbito foi uma paciente do sexo feminino, 64 anos, moradora do centro que apresentava câncer de mama. Ela faleceu no dia 06/05/21 no Hospital Unimed Recife III.

Nesta quarta-feira (13), a cidade de Serra Talhada voltou a registrar casos da Covid-19 após passar 4 dias sem notificações. Segundo a prefeitura, os pacientes são do sexo masculino, de 22 e 58 anos.

Além disso, o boletim também atualizou os números de internamentos na Capital do Xaxado, dos leitos de retaguarda, Hospital Eduardo Campos (HEC) e Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM).

O Hospital Eduardo Campos está com 12% de ocupação dos leitos de UTI, com 10 pacientes internados, sendo 04 serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade hospitalar.

O HOSPAM está com 30% de ocupação dos leitos de UTI, com 03 pacientes internados, sendo 01 serra-talhadense. A unidade tem 01 paciente serra-talhadense internado na enfermaria.

Não há pacientes nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José.

Do Nayn Neto