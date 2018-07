Serra Talhada perde IML para Afogados da Ingazeira

Serra Talhada, maior cidade do Pajeú, como já era de se esperar acabou perdendo para Afogados da Ingazeira, a instalação de um IML – Instituto de Medicina Legal. O equipamento foi cobrado não só por lideranças políticas palacianas, como também, pela sociedade civil organizada através de movimentos como, o “IML JÁ”.

Porém pesou o fato de, José Patriota o prefeito da cidade ser aliado de primeira hora do governador. Muito mais que isso, Patriota acabou por capricho da cúpula do PSB, desistindo de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco – ALEPE.

Por outro lado, Luciano Duque do Partido dos Trabalhadores acabou se tornando adversário direto do Palácio do Campo das Princesas, ao lançar a pré-candidatura de Marília Arraes ao governo de Pernambuco, o que pode ter sido um dos motivos para o IML ter sido desviado para Afogados da Ingazeira já que, o próprio Sebastião Oliveira, cotado para vice de Câmara, teria garantido o funcionamento do IML dentro do Hospital Geral do Sertão.

“Serra Talhada terá um Hospital Geral do Sertão. E um hospital desse porte vai contemplar um IML, bem como um Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Então essa questão da discussão do IML é uma discussão vencida”, disse Oliveira.

O coro em defesa da instalação do IML em Serra Talhada foi engrossado até mesmo, pelo vigário geral da diocese; com fortes ligações em Afogados da Ingazeira; João Carlos Acioly. No ano passado, também durante as comemorações do aniversário de Afogados, o líder religioso saiu em defesa de um IML em Afogados.

“Não podemos aceitar que mães tenham seus filhos em ambulâncias nas estradas”, disparou Acioly, que não se esqueceu de Serra Talhada. “Não bastasse a dor de perder um ente querido, temos que esperar 48, 72 horas até que o corpo seja liberado em Caruaru ou Recife”, reforçou.

AGENDA DE PAULO EM AFOGADOS

O governador Paulo Câmara visita, neste domingo (01.07), o município de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. O chefe do Executivo estadual realizará a inauguração da Unidade Regional de Polícia Científica em Afogados da Ingazeira.

Os serviços do Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML) e Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) funcionarão na sede da Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20), em Afogados da Ingazeira, mas alcançarão outros 18 municípios da região.

No total, 360 mil moradores terão acesso mais rápido aos serviços da Polícia Científica, operativa da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS).

De Júnior Campos