Serra Talhada perde para o Sport, mas se classifica para a semi-final do Pernambucano Sub-20 e garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Serra Talhada Futebol Clube foi derrotado por 2×0 pelo o Sport na tarde dessa quinta-feira (09), na Ilha do Retiro. A partida foi válida pela última rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20 da segunda fase.

Mesmo com a derrota a equipe Cangaceira se classificou na segunda colocação do Grupo D com 8 pontos para a semi-final da competição, já que o Porto-PE ficou apenas no empate por 0x0 diante do Salgueiro. Na semi-final o Serra vai encarar o América-PE, que se classificou em primeiro lugar do Grupo E com 13 pontos. A partida de ida entre as equipes acontece na próxima segunda-feira (13) às 15h00 no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o “Pereirão”. Já a partida de volta está maraca para a próxima quinta-feira (16), no Estádio Ademir Cunha às 15h00. A outra semi-final será realizada entre Náutico x Sport.

Com essa classificação para semi-final do Campeonato Pernambucano Sub-20, o Lampião também garantiu vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, famosa Copinha que terá início dia 02 de janeiro de 2018.

Confira abaixo os outros resultados que movimentaram a última rodada do Pernambucano Sub-20: