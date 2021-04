Serra Talhada: PM fecha mais um Bar com várias pessoas dentro

Mais uma quebra de decreto foi registrada em Serra Talhada. Dessa vez, o crime aconteceu no bairro Tancredo Neves, por volta das 21h00.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 14°BPM foram solicitados pela central de operações para verificar uma quebra de decreto no endereço.

Chegando ao local, constataram a veracidade do fato, onde havia um estabelecimento comercial “BAR” em pleno funcionamento com várias pessoas consumindo bebida alcoólica no interior do estabelecimento.

Diante do exposto, o proprietário do estabelecimento foi conduzido a DPC local para providencias julgadas cabíveis.

Do Nayn Neto