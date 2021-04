Serra Talhada: PM prende mulher realizando ‘delivery de drogas’

Foi apreendido 4 (quatro) pedras de crack e porção de maconha pronta para o consumo

Na noite deste domingo (04), por volta das 18h20, Policiais Militares do 14° BPM apreenderam mulher suspeita com porte ilegal de entorpecentes, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram a envolvida em atitude suspeita que, ao perceber a presença do policiamento, tentou fugir. No entanto, foi alcançada alguns metros à frente.

Na abordagem, foi localizado no bolso da supeita 4 (quatro) pedras de crack e no outro bolso uma porção de maconha pronta para o consumo, além de R$ 4,00 (quatro reais).

Ao ser questionada a respeito do porte ilegal, a imputada informou que era ex-usuária e que teria recebido as drogas de certo indivíduo e iria entregá-las a outro indivíduo em troca de valor não informado.

Diante os fatos mencionados, a suspeita juntamente à droga apreendida, foi encaminhada para Delegacia de Polícia Local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

