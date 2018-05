Serra Talhada prepara programação em comemoração aos 167 anos de Emancipação Política

O município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, preparou uma programação para comemorar os 167 anos de Emancipação Política. Para festejar, a prefeitura realizou um desfile cívico e corte do bolo no domingo (6). A programação de aniversário tem sequência durante toda semana com evento voltado para as diferentes interações da linguagem no meio social e acadêmico, que acontecerá de 9 a 11 de maio, na Concha Acústica.

Além disso, a programação contará ainda com inaugurações, caravanas, seminário, campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e encontro com a imprensa.

Confira a programação:

9 a 11 de maio

Comunicando – Concha Acústica, 19h

11 de maio

Inauguração da Rua 11 e Onofre Magalhães – bairro Cohab, 16h

18 de maio

Dia de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes

19 de maio

Inauguração da USF, da reforma e ampliação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Varzinha – 9h

Caravana da Cidadania – Varzinha – 10h

25 de maio

Inauguração da Estação Juventude, Alto Bom Jesus – 16h

29 e 30 de maio

Seminário de Gestores Ambientais do Pajeú – a partir das 8h

31 de maio

Café da Manhã e Coletiva com a Imprensa – Casa da Cultura, 8h

Inauguração USF Bom Jesus – 16h