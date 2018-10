Serra Talhada recebe Fórum de Debates sobre Inovações no Varejo

Empresários de Serra Talhada que estão em busca de impacto nos resultados e maior produtividade nos seus negócios vão ter a oportunidade de discutir sobre o assunto durante o Fórum de Debates sobre Inovações no Varejo, na próxima quarta (10), com palestra do especialista no assunto, Fred Rocha. O evento, realizado pela Fecomércio-PE e o Sebrae/PE, acontecerá na Câmara dos Vereados de Serra Talhada e já está com as inscrições abertas no valor de R$ 30,00.

“O grande objetivo deste evento é apresentar as principais tendências para o varejo, com insights sobre a mudança nos hábitos dos consumidores, tecnologias emergentes e inovação. A palestra de Fred Rocha buscará trazer exemplos práticos para que o empresário possa aplicar em seu empreendimento ou mesmo repensar a sua estratégia de negócio”, conta a Diretora Executiva do Instituto Fecomércio-PE, Brena Castelo Branco.

A palestra sobre inovação ministrada pelo especialista em varejo e consumo, Fred Rocha, já passou pelas cidades de Caruaru, Vitória de Santo Antão e Limoeiro e auxilia os participantes a entenderem o que ocorre hoje com o comércio. “A inovação pode ser uma simples maneira nova de entregar um produto ou uma forma nova de atender um cliente, que não necessariamente está relacionado com a tecnologia. Então, a importância de conversar e orientar sobre inovação é primordial para qualquer tamanho de negócio, não só para a sobrevivência, mas também para ela conseguir efetivamente crescer no mercado e conquistar mais clientes”, explica Fred.

De acordo com Naidjanne Souza, analista do Sebrae, Fred é um dos maiores palestrantes de varejo e shopping do momento e Serra Talhada tem se destacado com um grande potencial, tanto na área comercial, quanto em logística e distribuição. “Esse evento tem como objetivo, fazer um momento de levante aos empreendedores, alavancar o Movimento Compre do Pequeno e orientar para a preparação de final de ano”, ressalta a analista.

As inscrições e mais informações podem ser tratadas por meio dos telefones da Fecomércio-PE (81) 3231 6175 e CDL/Sindicom (87) 3831 2367.

Serviço:

Fórum de Debates Varejo do Futuro

Local: CDL Serra Talhada

Rua Enock Ignácio de Oliveira, 1280, Nossa Sra. da Penha

Hora: 18h às 22h