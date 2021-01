Serra Talhada recebe mais 690 doses da Coronavac e 2.070 doses da Oxford

A entrega aconteceu novamente na XI Geres (Gerência Regional em Saúde)

Na tarde desta terça-feira (26), Serra Talhada recebeu 2.070 doses da vacina produzida pela farmacêutica Astrazeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. A entrega aconteceu novamente na XI Geres (Gerência Regional em Saúde)

Além das 2.070 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, a XI Geres anunciou que também recebeu ontem mais 690 doses da CoronaVac.

De acordo com a Gerência, as doses da vacina de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz devem ser destinadas à vacinação de idosos a partir de 85 anos com intervalo de até três meses para tomar a segunda dose. O Estado de Pernambuco recebeu nesta remessa 84 mil doses da vacina Astrazeneca/Oxford.

André Longo, Secretário de Saúde informou que população a partir de 85 anos deve ser priorizada neste momento devido a altas taxas de mortalidade e de internação nos leitos da rede pública de Pernambuco.

“Mais de 2,7 mil pessoas nessa faixa etária morreram no estado. A taxa de mortalidade é muito alta para quem desenvolve Síndrome Respiratória Aguda Grave. Atualmente, também temos 60 pessoas com essa idade internadas em UTI”, disse André Longo. Com as 84 mil doses, a expectativa é imunizar cerca de 71,5 mil idosos com 85 anos ou mais. Com a chegada das vacinas na sede da XI Geres, fica agora a cargo da Prefeitura de Serra Talhada realizar a estratégia de imunização.

“Cada município deve montar a estratégia de acordo com a própria realidade. Todos os municípios têm capacidade para vacinar, mas cabe a cada um decidir se vai adotar drive-thru, busca ativa ou outra estratégia”, disse o secretário estadual de Saúde. Além dos idosos com 85 anos ou mais, a primeira fase do calendário de vacinação engloba trabalhadores de saúde, indígenas em aldeias, deficientes institucionalizados e idosos com 75 anos ou mais. Ao todo, são 666.010 pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.