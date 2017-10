Serra Talhada recebe o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano Sub-20 hoje (21) no Pereirão

A segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 chega à sua 3ª rodada neste sábado (21). O Serra Talhada vai receber o time do Salgueiro às 17h00, no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’.

A equipe Cangaceira vai em busca da primeira vitória na competição, já que nas duas partidas anteriores, o Lampião empatou uma dentro de casa contra o Sport por 1×1 e perdeu a outra fora de casa contra o Porto pelo placar de 1×0.

O Carcará do Sertão também não venceu nessa segunda fase da competição, na primeira rodada empatou por 2×2 diante do Porto no Cornélio de Barros e perdeu na última rodada para a equipe do Sport pelo placar de 4×1 fora de casa.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram na primeira fase da competição, onde o Lampião empatou por 1×1 em casa e venceu o Carcará no Cornélio de Barros por 1×0.

Além do clássico sertanejo, também teremos o Lampião entrando em campo pelo Campeonato Pernambucano Sub-15 às 13h30 e pelo Sub-17 às 15h00.

Os torcedores que quiserem acompanhar esses três jogos do Serra Talhada no Pereirão terão que desembolsar R$ 5,00.

A partida entre Serra Talhada e Salgueiro pelo Sub-20 será transmitida ao vivo pela Rádio Vilabela FM 94,3 (https://vilabelafm.com.br/ao-vivo/) a partir das 15h30 com a equipe esportiva Bola na Rede.