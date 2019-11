Serra Talhada recebe projeto itinerante do Cavalo Marinho Estrela de Ouro

Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, foi a quinta cidade a receber a vivência do projeto No Passo e no Compasso do Cavalo Marinho Estrela de Ouro. A ação, apresentada na manhã desta quinta-feira (07), na Escola de Referência em Ensino Médio Cornélio Soares, tem a finalidade de promover a cultura popular nas escolas da rede estadual. A aula-espetáculo contou com a participação do Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, que tem um importante legado na cidade. A equipe de reportagem do Diario está acompanhando toda as atividade nas cidades e mostrando em tempo real através das plataformas digitais.

A apresentação foi uma das mais expressivas do circuito que já passou em Condado, Tracunhaém, Limoeiro e Caruaru. Durante a apresentação, houve um momento em que os dois grupos dançaram junto aos estudantes, ensinando um pouco de cada movimento típico. A instituição de ensino foi a única do Sertão a receber o projeto. A gestora Dalla Cilene vibrou ao saber disso e agradeceu ao grupo pela presença. “Somos gratos e esperamos uma próxima oportunidade de tê-los novamente”. Já a estudante Adrielly Milena, que não tirou a atenção um minuto sequer, disse que a interação foi muito forte e empolgante. “É importante demais ter esse projeto na escola, pois a gente aprende mais sobre a nossa identidade”.

Após a apresentação, os 19 brincantes do cavalo-marinho almoçaram no Museu do Cangaço, localizado próximo à Estação do Forró. À tarde, o grupo seguiu para o Recife, onde chegou às 20h. Eles vão encerrar a turnê cultural na manhã desta sexta-feira, na Escola Caio Pereira, localizada no bairro do Alto José Bonifácio, na Zona Norte da cidade.