Serra Talhada recebe R$ 26 milhões de investimentos do Sistema Fecomércio

Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, sedia, entre os dias 11 e 13 de julho, a 20ª edição do ExpoSerra – Feira da Indústria, Comércio e Serviços em Serra Talhada, no Parque de Exposições da cidade. Durante o evento, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE vai anunciar um investimento na ordem de R$ 26 milhões no município, sendo R$ 12 milhões para a unidade Sesc Serra Talhada e o Armazém Social e de Empreendedorismo do Sesc, além de R$ 14 milhões para uma unidade do Senac no local.

A unidade Sesc Serra Talhada será destinada para atividades esportivas e de lazer e contará com parque aquático multifuncional de lazer e esportes, quadra poliesportiva, academia de musculação e quadras de futebol. Já o Armazém terá caráter multiuso para sediar eventos variados e que gerem impactos econômicos e sociais. Durante a ExpoSerra, o presidente do Sistema Fecomércio, Bernardo Peixoto, vai assinar a ordem de serviço no valor superior a R$ 660 mil para a construção de um muro e colocação de pórtico no terreno de mais 55 mil metros quadrados que vai abrigar os dois equipamentos.

Já a unidade do Senac é voltada para a qualificação profissional e desenvolvimento pessoal e terá 3 mil metros quadrados de área para abrigar 14 ambientes educacionais, incluindo espaços como laboratórios, salas de inovação, biblioteca e miniauditório. Serão oferecidas diversas formações, que vão desde a capacitação à pós-graduações.

A feira

A ExpoSerra é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pelo Sindcom Serra Talhada e espera um público de 40 mil pessoas e mais de R$ 25 milhões em negócios no município. O Sistema Fecomércio também vai estar presente com outras atividades, como programação cultural do Sesc, estande institucional para atendimento ao público, oficinas e palestras gratuitas sobre tendências de mercado de gestão e beleza.

Na Arena de Moda e Beleza, serão realizados desfiles, talk shows, palestras, workshops e outras ações. Já na Arena Gastronômica, promovida pelo Sebrae com o apoio do Senac, acontece um festival de gastronomia com a participação de oito empresas do segmento, que desenvolveram pratos especialmente para a ocasião.

