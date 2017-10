Serra Talhada recebe reunião da Câmara de Defesa Social

Buscando reforçar a descentralização e interiorização das estratégias e ações de segurança em Pernambuco, acontece nesta terça-feira (24/10), em Serra Talhada, no Sertão pernambucano, a reunião da Câmara de Defesa Social. Semanalmente, gestores das Polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros reúnem-se com o secretário executivo de Defesa Social, Humberto Freire, para discutir ações de segurança.

Como estratégia de gestão, reuniões semanais acontecem no Recife. O objetivo é tratar de ações de prevenção à violência de forma integrada entre os órgãos de segurança pernambucanos. Pela primeira vez em Serra Talhada, estarão reunidos comandantes de batalhões da PM e do CBMPE, delegados e integrantes da Polícia Científica, coordenados pelo secretário executivo de Defesa Social.

SERVIÇO:

Reunião da Câmara de Defesa Social

Entrevista com Humberto Freire – secretário Executivo de Defesa Social

Data/hora: 24/10/2017 às 14h

Local: Hotel São Cristovão na Avenida João Gomes Lucena, nº 3478, Km 409 em Serra Talhada.