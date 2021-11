Serra Talhada recebe segunda edição do Crea Desenvolve

Após a edição de estreia em Santa Cruz do Capibaribe, o Crea Desenvolve realizará um novo encontro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Nos dias 5 e 6 de novembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai reunir atores regionais para a construção de propostas para o fortalecimento dos polos de desenvolvimento da região a partir da contribuição das atividades das engenharias, da agronomia e das geociências.

O evento acontece na Faculdade de Integração do Sertão (FIS) e para participar basta realizar gratuitamente a inscrição no link: https://forms.gle/44cfHh95Ky4ek1Dm9, com direito a certificado.

Dentre os temas propostos para debate estão a implantação de polo industrial em Serra Talhada, energia solar, habitação de interesse social, agropecuária, reuso de água e conservação de áreas verdes.

Ainda no primeiro dia, às 19h, o engenheiro de pesca da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, Amom Rodrigues de Melo, vai apresentar a palestra “Situação atual e perspectivas para a pesca e aquicultura continental na região de Serra Talhada”.

Em seguida serão definidos temas e grupos de trabalho para apresentação de propostas no sábado, que culminará na elaboração de um documento que poderá auxiliar nas decisões do poder público e da iniciativa privada, além de contribuir com a consciência da sociedade a respeito das necessidades da região.

O Crea Desenvolve tem o objetivo de reunir profissionais das engenharias, agronomia e geociências, além de demais interessados nas atividades econômicas da região, em um debate sobre os limites e potencialidades locais para o seu pleno desenvolvimento.

“Estamos animados para a conversa em Serra Talhada, pois reunimos um time de pessoas comprometidas com o desenvolvimento da região. O Crea-PE pretende fomentar um ambiente colaborativo, onde os saberes serão organizados para a construção de soluções para o Sertão. As engenharias, agronomia e geociências, com um olhar especial para a sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural, têm muito a oferecer”, disse Adriano Lucena, presidente do Crea-PE.

A coordenação do Crea Desenvolve em Serra Talhada é realizada em parceria com a Associação dos Engenheiros de Pesca de Pesca de Pernambuco (AEP-PE) e a Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais Sanitaristas de Pernambuco (AEAMBS-PE). O evento conta ainda com o apoio da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)

Crea Desenvolve em Serra Talhada

Quando: 5 e 6 de novembro

Inscrições: Online e gratuitas no link: https://forms.gle/44cfHh95Ky4ek1Dm9,

Onde: Faculdade de Integração do Sertão (FIS) – Rua João Luiz de Melo, 2110, Tancredo Neves, Serra Talhada.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (5 de novembro)

18h00 Credenciamento e coffee break

18h30 Abertura

18h45 Objetivo e dinâmica do Crea Desenvolve

19h00 Palestra: Situação atual e perspectivas para a pesca e aquicultura continental na região de Serra Talhada com Amom Rodrigues de Melo Nascimento, engenheiro de pesca da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Serra Talhada

19h40 Debate

20h00 Definição dos temas

20h40 Definição dos participantes de cada Grupo

21h00 Encerramento

Sábado (6 de novembro)

08h00 Trabalho em grupos

10h00 Intervalo

10h10 Trabalho em grupos

12h00 Construção e apresentação de propostas

12h30 Intervalo para almoço

13h30 Plenária para apresentação e debate dos trabalhos dos grupos

15h30 Intervalo

15h40 Debate e definição das proposições do Crea Desenvolve

17h00 Elaboração do documento final

17h20 Leitura e aclamação do documento Crea Desenvolve Serra Talhada

17h30 Encerramento

Do Nill Júnior