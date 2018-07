Serra Talhada recebe voo teste da Azul hoje (12)

A companhia aérea Azul vai realizar voo teste para o Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada, no Sertão do Estado, hoje. A aeronave partirá do Recife às 12h25 e deve chegar no destino às 13h50. O retorno está programado para as 15h20. O objetivo é avaliar a operação no equipamento que passou por requalificações para receber aviões maiores. O Estado já investiu aproximadamente R$ 8 milhões no empreendimento. Apesar do teste, o aeroporto ainda aguarda a certificação da Anac e conclusão de obras complementares para iniciar as operações comerciais.

“Conversamos com a Azul e a Anac porque há possibilidade de fazer outros voos charter (transporte de carga ou passageiro fora da operação regular da companhia) enquanto a operação comercial não começa”, afirma o secretário de Transportes do Estado, Antônio Júnior.



A aeronave vai transportar 65 passageiros convidados. Entre eles, estão o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, e técnicos da Anac e Infraero. Eles vão conferir o funcionamento da primeira Estação Meteorológica de Superfície Automática (EMS-A) movida à energia solar. O equipamento envia às aeronaves informações climáticas da região em tempo real e custou R$ 2 milhões.

Após a certificação da Anac, prevista para sair entre 45 dias e 50 dias, segundo o secretário Antônio Júnior, e a conclusão de obras de cerca e terraplanagem, a Azul vai iniciar voos da rota Recife-Serra Talhada em aeronaves modelo ATR 72-6000, que comportam até 70 clientes. O governo também aguarda a apreciação do projeto para terminal de passageiros definitivo, que vai receber investimentos de R$ 20 milhões do governo federal.

Do JC Online