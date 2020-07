Serra Talhada registra 14 mortes por Covid-19 e chega a 735 casos confirmados

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 57 casos positivos de Covid-19, sendo 27 pacientes do sexo feminino e 30 do sexo masculino, totalizando 735 casos positivos no município.

Os novos casos são referentes ao sábado (04), domingo (05) e a esta segunda-feira (06), sendo 42 testes rápidos positivos realizados no no Laboratório Municipal e 15 resultados de swab liberados pelo Laboratório Central (Lacen-PE) referentes a pacientes da semana passada.

Foram registrados mais três óbitos por Covid-19. O primeiro paciente tinha 49 anos, era diabético e estava internado desde o último dia 22 de junho no Hospam, onde chegou a ser entubado e faleceu na manhã deste domingo (05). As outras duas vítimas eram idosas e faleceram na madrugada desta segunda-feira (06), sendo um paciente masculino, de 87 anos, e uma paciente feminina, de 81 anos, que apresentava obesidade.

O número de casos suspeitos caiu para 20 e o de casos descartados subiu para 2.770. Entre os casos confirmados, o município tem 514 pacientes recuperados, 199 em tratamento domiciliar e 08 em leitos de internamento. Em relação aos profissionais de saúde contaminados, 40 estão recuperados 13 em isolamento domiciliar monitorado.

O boletim diário, portanto, fica com 735 casos confirmados, 20 casos suspeitos, 514 recuperados, 2.770 descartados e 14 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

Cohab/Tancredo Neves (60)

Bom Jesus (79)

Cagep (23)

IPSEP (134)

Caxixola (13)

São Cristóvão (101)

Borborema (08)

Vila Bela (34)

Alto da Conceição (28)

AABB/Várzea (91)

Centro (74)

Malhada Cortada/Baixa Renda (13)

Universitário (10)

Mutirão (14)

Nossa Senhora de Fátima (02)

ZONA RURAL

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Varzinha (11)

Sítio Conceição de Cima (03)

Lagoa da Pedra (01)

Caiçarinha da Penha (03)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

DNOCS (03)

Sítio Poço Escuro (05)

Fazenda Saco – IPA (04)

Fazenda Cacimbinha (02)

Fazenda Cajuí (01)

Sítio Bonsucesso (02)

Vila Santa Rita (03)