Serra Talhada registra a 10ª morte por Covid-19; agora são 470 casos

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram confirmados mais 04 casos positivos Covid-19 nesse sábado (27/06), sendo todos do sexo feminino, com 24, 29, 42 e 37 anos, totalizando 470 pessoas contagiadas.

O número de casos suspeitos aguardando resultados subiu para 36 e o número de casos descartados subiu para 2.064. O município tem 351 pacientes recuperados, 105 em tratamento domiciliar e 04 em leitos de internamento.

Em relação aos profissionais de saúde contagiados, 27 estão recuperados 13 estão em isolamento domiciliar monitorado.

O décimo óbito foi registrado no sábado, dia 27. A paciente era idosa, tinha 82 anos, estava internada no Hospam e foi transferida para Caruaru, onde faleceu. Ela era moradora do Centro da cidade e já estava na relação de casos confirmados de Covid-19 em Serra Talhada.

O boletim diário, portanto, fica com 470 casos confirmados, 36 casos suspeitos, 351 recuperados, 2.064 descartados e 10 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

IPSEP (78)

São Cristóvão (64)

AABB/Várzea (57)

Bom Jesus (54)

Centro (47)

Cohab/Tancredo Neves (27)

Cagep (19)

Alto da Conceição (18)

Vila Bela (18)

Mutirão (13)

Malhada Cortada/Baixa Renda (12)

Caxixola (09)

Universitário (08)

Borborema (06)

ZONA RURAL

Varzinha (10)

Caiçarinha da Penha (03)

Sítio Poço Escuro (03)

Fazenda Cacimbinha (02)

DNOCS (02)

Nossa Senhora de Fátima (02)

Sítio Conceição de Cima (02)

Fazenda Icós (01)

Barra do Exú (10)

Lagoa da Pedra (01)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

Fazenda Saco – IPA (01)