Serra Talhada registra a 11ª morte por Covid-19; a vítima foi o ex-prefeito

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados mais 46 casos positivos de Covid-19 nesta terça-feira (30), sendo 24 pacientes do sexo feminino e

22 do sexo masculino, totalizando 578 casos confirmados. Entre os 46 novos casos confirmados, 12 são resultados de exames do Lacen-PE, de pacientes considerados suspeitos, que realizaram a coleta de Swab na semana passada e tiveram os resultados divulgados hoje pelo Laboratório Central do Estado.

O município registrou o décimo primeiro óbito. O paciente era o ex-prefeito da cidade, Antonio Policarpo de Andrada, de 95 anos, que vinha sendo monitorado em casa por familiares, que são profissionais da área de saúde. Como vinha apresentando sintomas de Covid-19, foi feita a coleta de Swab na última sexta-feira (26), mas infelizmente o idoso veio a óbito na manhã desta terça (30), sendo o resultado positivo divulgado ainda esta tarde.

O número de casos suspeitos subiu para 35 e o de casos descartados subiu para 2.269. O município tem 353 pacientes recuperados, 210 em tratamento domiciliar e 04 em leitos de internamento. Em relação aos profissionais de saúde contagiados, 29 estão recuperados 19 estão em isolamento domiciliar monitorado.

O boletim diário, portanto, fica com 578 casos confirmados, 35 casos suspeitos, 353 recuperados, 2.269 descartados e 11 óbitos.

CASOS CONFIRMADOS:

ZONA URBANA

IPSEP (107)

São Cristóvão (81)

AABB/Várzea (72)

Bom Jesus (63)

Centro (55)

Cohab/Tancredo Neves (37)

Alto da Conceição (23)

Cagep (22)

Vila Bela (22)

Mutirão (13)

Malhada Cortada/Baixa Renda (12)

Caxixola (10)

Universitário (08)

Borborema (08)

Nossa Senhora de Fátima (02)

ZONA RURAL

Barra do Exú (10)

Varzinha (10)

Sítio Poço Escuro (05)

Fazenda Saco – IPA (03)

Caiçarinha da Penha (03)

DNOCS (03)

Fazenda Cacimbinha (02)

Sítio Conceição de Cima (02)

Fazenda Icós (01)

Lagoa da Pedra (01)

IPA (01)

Fazenda Joazeiro (01)

Fazenda Cajuí (01)