Serra Talhada registra mais 23 casos do Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Serra Talhada registrou 23 casos positivos de Covid-19 no boletim epidemiológico desta quarta-feira (17). São 21 pacientes do sexo feminino e 02 do sexo masculino, com idades entre 01 e 62 anos.

O município soma 10.433 casos confirmados, 10.165 pacientes recuperados, 40 exames aguardando resultados, 55.606 casos descartados, 71 pacientes em isolamento domiciliar e 08 pacientes em tratamento hospitalar, somando 79 casos ativos, além de 189 óbitos.

Em relação à ocupação hospitalar, o Hospital Eduardo Campos está com 10% de ocupação dos leitos de UTI, com 08 pacientes internados, sendo 03 serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade.

O HOSPAM está com 50% de ocupação dos leitos de UTI, com 05 pacientes internados, sendo 04 serra-talhadenses. Não há pacientes na enfermaria da unidade.

Há 01 paciente internado nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José. Portanto, temos 08 serra-talhadenses internados na rede pública de Serra Talhada, sendo 07 em leitos de UTI e 01 nos Leitos de Retaguarda.

