Serra Talhada registra mais 49 casos de Covid-19 nas últimas 72 horas

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa que foram registrados 49 casos positivos de Covid-19 nas últimas 72 horas, totalizando 4.981 casos confirmados.

Os novos casos foram confirmados através de 14 testes rápidos, 29 Swabs e 06 exames particulares. São 21 pacientes do sexo masculino e 28 do sexo feminino, com idades entre de 02 e 82 anos.

O município tem 218 pacientes aguardando resultado de exames e 21.709 casos descartados.

Quanto à evolução dos casos confirmados, são 4.822 pacientes recuperados, 84 em isolamento domiciliar, 09 em internamento hospitalar, 93 em recuperação e 66 óbitos.

Em relação aos profissionais de saúde são 161 pacientes recuperados, 02 em isolamento e 01 óbito.