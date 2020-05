Serra Talhada registra mais 7 casos do novo coronavírus; agora são 45 casos

A Secretária de Saúde de Serra Talhada, Márcia Conrado, confirmou na tradicional live do Gabinete de Crise da Covid-19 que a cidade confirmou mais sete casos da doença.

Segundo a Secretária, há dois profissionais da área da saúde, uma idosa, um casal de irmãs menores e mãe e filha. Os bairros não foram informados.

Com os números, Serra chega a 45 casos da doença, sendo a cidade com o maior número no Pajeú, o que também se justifica pela população, por ser polo médico e por ser rota da BR 232, com fluxo de outras cidades.

Os novos positivados estão em quarentena domiciliar, segundo a Secretária. Você pode ver detalhes dos novos casos na página da Prefeitura de Serra Talhada.

Via Nill Júnior