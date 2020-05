Serra Talhada registra primeira morte de paciente com coronavírus e chega a 16 o número de casos confirmados

Serra Talhada registrou, neste domingo (10) dia das mães, a primeira morte de paciente diagnosticado com o Covid-19. A informação foi confirmada agora a pouco pela Secretaria de Saúde, através das redes sociais.

De acordo com o boletim, a paciente tinha 64 anos, estava internada no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) há uma semana, se encontrava entubada e aguardando senha na noite deste sábado (09) para ser transferida para uma unidade de tratamento intensivo (UTI) em Araripina, no Sertão do Araripe, mas infelizmente veio a óbito durante a madrugada de hoje (10).

O sepultamento seguirá todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos sanitários.

No momento Serra Talhada tem 09 casos aguardando resultado de exames, 16 confirmados, 09 recuperados, 34 descartados e 01 óbito.