Serra Talhada responde por metade dos casos ativos de Covid na região

Serra Talhada responde hoje por praticamente metade dos casos de Covid ativos no Pajeú.

Na segunda-feira, o boletim epidemiológico confirmou 20 casos; na terça, 19; na quarta, 28, 22 na quinta e nesta sexta-feira, foram 28 novos casos confirmados. Ao todo, a cidade registrou 117 novos casos da doença nos últimos cinco dias.

São mais de 10.500 casos confirmados desde o começo da pandemia, além de mais uma morte registrada, a 190ª, em toda pandemia.

Além da Terra de Lampião, outras cidades da região, também chamam atenção pela quantidade casos registrados nos últimos dias, provavelmente pela proximidade com Serra Talhada. Calumbi confirmou mais quatro novos casos e chegou a 22 pessoas com o vírus ativo no organismo. Flores confirmou 11 casos de uma vez só e agora tem 13. Atualmente são as três cidades do Pajeú com os maiores números de casos ativos.

Ao todo a região tem 179 pessoas com o vírus da covid-19 ativo no organismo. 33.937 casos já foram confirmados desde o começo da pandemia no Pajeú, com 33.117 pessoas recuperadas ou, 97,58% do total geral.

Ao todo, 665 vidas foram perdidas pra covid-19 nas 17 cidades da região até agora. Seis cidades estão sem casos ativos nesta sexta (26): Solidão, Brejinho, Iguaracy, Quixaba, Ingazeira, e Santa Terezinha. As informações são de Erbi Andrade.

DoNill Júnior