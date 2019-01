Serra Talhada sediará 1º Congresso do partido de Bolsonaro no Interior de Pernambuco

O PSL de Serra Talhada, com diretórios do partido em cidades da região realiza sábado, dia 26, no auditório do Hotel São Cristóvão, o I Congresso do PSL do Sertão do Pajeú.

Segundo a organização em nota, “será uma tarde de muito bate-papo, informação e diálogo sobre a plataforma política, propostas para Serra Talhada e região”.

Com a vitória do presidente Jair Bolsonaro, representantes do PSL na região começaram a discutir o fortalecimento da legenda. Dentre os projetos, ocupar cadeiras em Câmaras de Vereadores e, onde houver espaço, até indicar nomes para a composição majoritária nas cidades.

Em Pernambuco,a legenda tem o seu presidente nacional, o Deputado Federal Luciano Bivar e começa a engrossar fileiras com nomes a exemplo do Deputado Fabrizio Ferraz.

“Vamos fazer nosso amado Nordeste embarcar também nesse lindo movimento de renovação política”, diz o movimento no convite.

A ideia é também ampliar o leque de filiações no PSL da região, mas primando pelos que tem afinidade ideológica com o partido e não na onda do adesismo após o partido chegar ao poder. Houve costura do encontro com o diretório estadual, presidido por Marcos Amaral.

