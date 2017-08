Serra Talhada sediará 3º Encontro de Carros Antigos

Nos próximos dias 02 e 03 de setembro, no Pátio de Eventos de Serra Talhada (antiga Estação do Forró), acontece o 3º Encontro de Fuscas e Carros Antigos. Mais de 100 automóveis estarão expostos, para que o público possa apreciar e conferir cada detalhe das relíquias.

O evento faz parte do calendário do Norte/Nordeste de Antigomobilismo e vai contar com colecionadores de vários estados. Os visitantes poderão conhecer as raridades de fuscas e carros como Brasília, Kombi, Gurgel, Opala, Maverik, Chevete, Fusca, Rural, Caravan e outros.

Totalmente gratuito, o encontro também tem caráter beneficente. As pessoas que participarem, caso desejem, podem contribuir com doação de 02 quilos de alimentos não perecíveis, cuja arrecadação será destinada a uma instituição de caridade.

O encontro terá início no sábado das 08h da manhã às 24h e no domingo das 07h ás 12h, logo em seguida as 13h, acontece uma carreata pelas principais ruas da cidade.

O evento é uma realização do CFCAST-PE (Clube do Fusca e Carros Antigos de Serra Talhada-PE) e conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

Via Nill Júnor