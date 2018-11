Serra Talhada sediará feira de produtos odontológicos

Reconhecida como polo médico, a cidade de Serra Talhada, localizada na região do Sertão do Pajeú em Pernambuco, é também lembrada como Terra da Beleza Feminina (devido aos concursos de Miss Pernambuco vencidos pelo município), e é vista ainda como sinônimo de excelência nos atendimentos odontológicos. Para prestigiar esse setor tão importante a cidade sediará nos dias 22 e 23 de novembro a primeira feira de negócios de Odontologia, a Dental Expo.

Montado no Hotel São Cristóvão, o evento traz o que há de mais moderno e proporcionará o encontro de profissionais e acadêmicos, estimulando a troca de conhecimentos. Mas engana-se quem pensa que a feira é restrita a profissionais da odontologia, ela é aberta ao público em geral que poderá conhecer o seu universo por meio de empresas renomadas que auxiliam para que o sertanejo tenha o melhor profissional cuidando da saúde bucal.

A abertura oficial será no dia 22 às 16h e terá credenciamento e palestra com o Dr. David Jorge, falando sobre: “Laminados: do planejamento a cimentação”. Logo em seguida o Cirurgião-Dentista e Conselheiro do CRO-PE, Dr. Audison Pereira faz sua palestra abordando o tema: “publicidade e propaganda nas redes sociais, o que pode?”. Ainda no dia 22 a Executive Coach, Marleide Falcão, fecha o circuito de palestras falando acerca da “Odontologia: mercado e negócios”. Para encerrar o primeiro dia do evento haverá visita aos estandes e acesso a feira de negócios odontológicos.

No dia 23 a abertura também será as 16h com palestra do Dr. Vinicíus Florentino, formado no CTBMF (Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial), que ministra palestra sobre: “tratamento dos dentes impactados”. Em seguida o Doutor em Periodontia, Renato Vasconcelos, faz a sua palestra acerca de “Cirurgias periodontais no contexto da odontologia estética”. Depois o Doutor em Implantodontia, John E. L. de Vasconcelos, ministra a palestra “Aplicação clínica do L-Prf em implantodontia”. Após as palestras haverá visitação aos estandes, acesso a feira de negócios, depois encerramento do evento.

CUSTOS

O acesso a Arena do Conhecimento + Feira (apenas para pessoas da área: profissionais e estudantes de odontologia) custa R$ 30,00. Já a entrada apenas para a feira é gratuita.

Saiba mais e se inscreva acessando o site oficial do evento (clique aqui).

SERVIÇO

Feira de Negócios Odontológicos Dental Expo

Local: Hotel São Cristóvão, Av. João Gomes de Lucena, Nº 3478 – São Cristóvão, Serra Talhada

Data: dias 22 e 23 de novembro 2018

Horário: das 16h às 23h