Serra Talhada, Serrano e mais 10 clubes levam propostas para Conselho Técnico da Série A2

Doze clubes participaram, nessa sexta-feira (18), do Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano Série A2. Estiveram presentes na reunião os presidentes e representantes do Decisão, Ferroviário do Cabo, Serra Talhada, Íbis, Vera Cruz, Barreiros, Ypiranga, Porto, Centro Limoeirense, Cabense, Serrano e Timbaúba. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho e o diretor de competições Murilo Falcão intermediaram o encontro.

Evandro Carvalho acatou as propostas feitas pelos clubes e garantiu todo o apoio necessário aos filiados na competição. Na próxima sexta-feira (25), haverá outra reunião para definição da fórmula do campeonato e demais detalhes referentes ao Estadual.

O presidente do Íbis, Ozir Ramos Júnior, falou sobre o encontro. “Tivemos agora o arbitral da A2 e graças a Deus Dr. Evandro acatou todas as reivindicações que o grupo fez. Na próxima sexta-feira teremos o conselho arbitral definitivo e se Deus quiser teremos uma competição de grande tamanho e aproveitando também os 80 anos do Íbis que vai ser sensacional. Este ano, nós vamos fazer uma boa campanha e vamos chegar lá de volta à primeira divisão”, falou.