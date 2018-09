Serra Talhada tem 56 mil eleitores aptos para irem às urnas no dia 07 de outubro

O município de Serra Talhada, Sertão do Pajeú, tem 56.757 eleitores aptos para votar no dia 07 de Outubro de 2018,

nas eleições gerais. Este é o maior colégio eleitoral da região, razão pela qual é tão cobiçado por políticos do

estado.

A cidade que é bastante politizada, não está animada com a política e o desafio para o candidato é convencer o eleitor a sair de casa no dia das eleições, para que a abstenção não seja alta, como indicam pesquisas eleitorais.

Sexo

De acordo com o TRE-PE, dos 56.757 eleitores, a maioria é do sexo feminino, 30.602, o que corresponde a 54% do

eleitorado total, já o eleitorado masculino corresponde a 46%, com um total de 26.155 eleitores.

Nível de Instrução

1.443 eleitores do sexo masculino são analfabetos. O número entre as mulheres é maior, segundo o TRE-PE, 1.634 são analfabetas. Os que lêem e escrevem, são 3.968 do sexo masculino e 3.381 do sexo feminino. Entre os que têm fundamental completo, 1.443 são homens, 1.476 são mulheres. Fundamental incompleto masculino 7.620 e 7.735, feminino.

Os que têm ensino médio completo são 5.259 são homens e 7.850, são mulheres. Já com o ensino médio incompleto 3.965 são do sexo masculino e 4.038, são do sexo feminino. Já entre os que têm ensino superior completo são 1.298 do sexo masculino e 2.867 do sexo feminino. Com superior incompleto, 1.168 são homens e 1.621 são mulheres.

Faixa Etária

Dos eleitores com idade de 16 anos e que enfrentarão as urnas pela primeira vez, 165 são do sexo masculino e 158

do sexo feminino. Serra Talhada tem 302 Homens com faixa etária de 17 anos e 327 mulheres.

18 a 20 anos Masculino 1.766 Feminino 1.835

21 a 24 anos Masculino 2.566 Feminino 2.776

25 a 34 anos Masculino 6.117 Feminino 7.045

35 a 44 anos Masculino 5.380 Feminino 6.377

45 a 59 anos Masculino 5.893 Feminino 7.195

60 a 69 anos Masculino 2.311 Feminino 2.892

70 a 79 anos Masculino 1.285 Feminino 1.585

Sup. a 79 anos Masculino 369 Feminino 411

