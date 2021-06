Recentemente vítima de um ataque com viés preconceituoso por parte de um humorista do “Sul maravilha”, o forrozeiro Assisão recebeu uma bela homenagem de Serra Talhada, sua terra natal. Neste São João sem festa por causa da pandemia, ganhou destaque nas redes sociais com este vídeo em homenagem aos seus 80 anos.

Assisão é orgulho sertanejo!

Do Blogdomagno