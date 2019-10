Serra Talhada ultrapassa meta de vacinação contra o sarampo

A cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, ultrapassou a meta de vacinação de crianças entre seis meses e cinco anos contra o sarampo. De acordo com nota da prefeitura do município, divulgada nesta quinta-feira (24), foram imunizadas 1.660 crianças – 17% a mais do que o previsto (1.415).

Esta é a última semana da campanha nacional de vacinação. Até esta sexta (25), as unidades de saúde do município ficarão abertas, das 8h às 17h, aplicando a tríplice viral no público-alvo.

O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice aos 12 meses e também aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela. Neste ano, os bebês com menos de 12 meses também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário.

Sarampo em Pernambuco

Até o dia 5 de outubro, Pernambuco teve 56 casos de sarampo confirmados. A maior incidência é no Agreste: Taquaritinga do Norte (19), Vertentes (9), Santa Cruz do Capibaribe (9), Toritama (7), Caruaru (6), Bezerros (1) e Frei Miguelinho (1). Na Região Metropolitana, há três ocorrências no Recife e um em Jaboatão dos Guararapes (1). As informações são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A vacina contra o sarampo é importante porque, além de prevenir a doença, imuniza contra outros dois problemas: caxumba e rubéola.