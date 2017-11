Serra Talhada vence o América-PE no Pereirão e está a um empate da final do Campeonato Pernambucano Sub-20

Serra Talhada e América-PE se enfrentaram na tarde dessa segunda-feira (13) pela semi-final do Campeonato Pernambucano Sub-20. O jogo foi realizado no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão.

A equipe Cangaceira levou a melhor e venceu o Periquito pelo placar de 2×1. Os gols do jogo saíram ainda no primeiro tempo de partida. Erveson Santos abriu o placar para os donos da casa aos oito minutos. Pouco tempo depois, Matheus Silva empatou para o Mequinha. O empate deixou o jogo bastante movimentado. Precisando da vitória, o Serra avançou e conseguiu marcar o segundo gol aos 44 minutos com Adaílson.

Com a vitória o Lampião joga por um empate para conseguir uma vaga inédita na grande final da competição. Vale lembrar que o Serra Talhada já está classificado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa “Copinha”.

O jogo da volta entre as equipes acontecerá na próxima quinta-feira (16) às 15h00 no Estádio Ademir Cunha, na cidade de Paulista-PE. Já na outra semi-final Náutico e Sport ficaram apenas no 0x0.

Fotos: Sebastião Costa