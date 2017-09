Serra Talhada vence o Salgueiro e assume a vice-liderança do Campeonato Pernambucano Sub-20

Salgueiro e Serra Talhada se enfrentaram nesse sábado (16) no Estádio Cornélio de Barros, partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20.

A equipe Cangaceira levou a melhor no clássico sertanejo e venceu o Carcará por 1×0, o único gol da partida foi marcado por Alysson aos 40 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado o Lampião ultrapassou o Carcará na tabela de classificação, assumindo a vice-liderança da competição com 7 pontos ganhos, já o Salgueiro caiu para a terceira colocação com 4 pontos ganhos.

Na próxima rodada o Serra Talhada encara o líder do grupo A o Afogados da Ingazeira no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’. já o Salgueiro vai somar 3 pontos na classificação, pois o seu adversário o Flamengo de Arcoverde foi excluído da competição por sofrer W.O.

Confira abaixo a classificação do grupo A do Campeonato Pernambucano Sub-20: