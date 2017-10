Serra Talhada vence o Salgueiro fora de casa pelo Campeonato Pernambucano Sub-20

Salgueiro e Serra Talhada se enfrentaram neste sábado (28) no Estádio Cornélio de Barros, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20 da segunda fase.

A equipe Cangaceira levou a melhor no clássico sertanejo e venceu o Carcará por 2×1, o Salgueiro abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo com Pedro Henrique. Com o placar adverso o Lampião foi em busca do empate e teve êxito os 26 minutos, quando Rafael Marcos marcou para o Lampião. Mesmo conquistando um ponto fora de casa, o Serra Talhada foi para cima do Salgueiro e conseguiu a virada aos 36 minutos do segundo tempo e novamente Rafael deixou o dele.

Com esse resultado o Lampião chega a vice-liderança da competição com 5 pontos ganhos, já o Salgueiro continua na última colocação com apenas 2 pontos conquistados.

O Serra Talhada segue invicto no clássico sertanejo, agora são quatro jogos, duas vitórias do Cangaceiro e dois empates.

Na próxima rodada o Serra Talhada encara o Porto no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’. Já o Salgueiro enfrenta o Sport líder do grupo E no Estádio Cornélio de Barros.

Confira abaixo os resultados dessa 4ª rodada e a classificação do Pernambucano Sub-20: