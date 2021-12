Serra-Talhadense Carlos Filho passa por mais uma fase do The Voice Brasil e disputa a final do programa

Por Ingrid Marques

Cantando poesia, Carlos Filho, serra-talhadense, passa em mais uma fase do Reality The Voice Brasil, apresentado nessa terça-feira (14). Dessa vez, a fase contou com o voto popular e o cantor sertanejo totalizou uma porcentagem de 50,14% entre os três participantes que disputaram a semi-final do programa, em uma apresentação ao vivo.

Interpretando a canção “Pavão Misterioso” do cearense Ednardo, o jovem serra-talhadense encantou, mais uma vez, os jurados e os públicos com sua doce e contagiante voz. Após o fim da apresentação, o jurado Lulu Santos elogiou-o, dizendo que sua voz enfeitiçou o ambiente e a profundidade que transmite ao cantar é muito tocante. Parabéns, Carlos Filho! Serra Talhada se orgulha e vibra essa conquista com você!