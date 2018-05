Serra-talhadense é assassinado brutalmente em Manaus; Corpo foi encontrado em estado de decomposição

O técnico de enfermagem e universitário Danilo Nunes da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na noite da última segunda-feira (14), em Manaus, dentro da residência onde ele morava, numa vila de casas localizada na rua Alexandre Magno, conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul.

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e com três perfurações de arma branca. De acordo com a Polícia Civil, a irmã de Danilo ligou para o seu celular e desconfiou do fato do irmão não atender a ligação. Ela foi até o apartamento do irmão, e como ele não abriu a porta, ela acionou a polícia, que arrombou a porta do apartamento e encontrou o corpo caído ao chão. As circunstâncias do crime não foram confirmadas.

Conforme a Polícia Civil, o técnico de enfermagem foi visto com vida pela última vez no sábado (12). Danilo Nunes morava sozinho e estava terminando o curso de graduação em Enfermagem na Instituição de Ensino Superior Materdei. A colação de grau dele estava prevista para setembro.

Colegas de classe de Danilo na IES Materdei lamentaram a morte dele nas redes sociais, como a estudante Luciana Peixoto. “Quanto vale o valor de uma vida? Para você, amigo, colega de faculdade, um cara que tinha mil sonhos e planos a serem concretizados, a vida valia muito! Dói muito a sua partida prematura”, disse.

Até o momento não existem suspeitas para o crime. A reportagem não conseguiu contato com familiares e amigos. A morte do técnico de enfermagem está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

REPERCUSSÃO EM SERRA TALHADA

Também houve repercussão da morte de Danilo Nunes em Serra Talhada. Pelas redes sociais amigos e familiares do jovem, lamentaram a morte dele.

As informações é que Danilo é Serra-talhadense e durante muito tempo morou na Rua Joca Magalhães, por trás da Igreja Matriz da Penha, onde passou toda a sua infância e adolescência. A mãe de Danilo pelas informações compartilhadas através das redes sociais, chamasse Rejane e o pai é conhecido como Damião pedreiro.

