Serra-talhadense é assassinado com golpes de faca pelo enteado em João Pessoa

O serra-talhadense Ademar Gomes Novaes, foi assassinado com nove facadas na tarde dessa quarta-feira (22), no bairro Bancários, em João Pessoa (PB).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito do homicídio é o seu próprio enteado, de 22 anos.

Segundo a PM, as primeiras informações apontam que vítima e suspeito teriam se envolvido em uma briga e, com isso, o homem teria esfaqueado o padrasto. No entanto, o suspeito ligou para o 190 e acionou a polícia, afirmando que estava tentando pedir socorro, mas não havia conseguido.

A Polícia Militar declarou ainda que foram encontrados vários móveis quebrados em diferentes cômodos, o que indica que houve uma possível luta corporal entre os dois. A arma usada no crime foi encontrada dentro do banheiro da casa.

Uma vizinha, que não quis se identificar, contou que ouviu muitos barulhos, mas que ninguém sabia o que estava acontecendo. Uma perícia foi feita no local para determinar a dinâmica do homicídio. (G1)