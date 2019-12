Serra-talhadense é convocada para a Seleção Brasileira de Judô

A jovem serra-talhadense de apenas 14 anos, Raíssa Marques, foi convocada pela Seleção Brasileira de Judô, para atuar pela primeira vez como uma atleta oficial em São Paulo, em janeiro de 2020.

De acordo com o técnico da jovem, Jonatha Brandão, ela participará de um Meeting Nacional, um encontro em que as judocas disputarão e as primeiras colocadas representarão o Brasil em campeonatos internacionais pela América Latina e Europa, com financiamento e todas as honrarias de uma atleta oficial.

“Raíssa é nossa promessa para, pelo menos, duas olimpíadas. Parte desse sucesso é graças aos projetos educacionais do município, que acreditou no esporte, bem como da gestão, que sempre nos apoiou em todos os torneiros que participamos”, conta o sensei Jonatha Brandão.

Raíssa Marques é moradora do bairro da Cohab.

CONQUISTAS

A jovem judoca acumula os títulos de Bicampeã dos Jogos Escolares e Campeã Regional, Brasileira e Sul-Americana, este último disputado na Argentina. Agora, Raíssa vai representar as regiões Norte e Nordeste, no Meeting Nacional da base, com a Seleção Brasileira de Judô Sub-18.