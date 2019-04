Serra-talhadense é executado a tiros em Petrolina

O serra-talhadense Arnaldo Diniz, foi assassinado a tiros no final da manhã desta quinta-feira (18), em Petrolina, no Sertão do São Francisco. Arnaldo residia em Petrolina e trabalhava como corretor de motos.

Segundo informações, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local.

Ainda de acordo com informações, a dupla que executou Arnaldo, foi presa em flagrante pelo Grupo Tático de Apoio Itinerante (Gati). Os assassinos também são naturais de Serra Talhada, Sertão do Pajeú, e foram identificados como: Diego Ramos e José Matheus.