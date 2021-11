Serra-talhadense é levado para delegacia após comprar celular roubado na Feira do Rolo

Durante patrulhamento no bairro Vila Bela, Serra Talhada, Policiais Militares do 14º BPM avistaram um envolvido em atitude suspeita.

Ao ser realizada revista pessoal no indivíduo, nada de ilícito foi encontrado; porém, ao ser feita consulta em seu aparelho celular, via sistema POLÍCIA ÁGIL/SDS, o referido telefone constou como “queixado”, em roubo datado no dia 25/09/2020.

Indagado, o imputado disse ter adquirido o aparelho na “feira do rolo”.

Diante do fato, ele, juntamente com o celular recuperado, foi conduzido a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Vila Bela Online