Serra-talhadense é morto a tiros na Zona Rural de cidade da Paraíba

No final da tarde desta segunda-feira (22), aconteceu um homicídio no município de Cajazeiras, na Paraíba. O crime aconteceu na Zona Rural, Sítio Serra Vermelha.

De acordo com as informações, a Polícia militar foi acionada para comparecer onde um homem estava na estrada ferido à tiros. O Corpo estava próximo à uma van com placas EBA-0280 de Flores-PE.

A vítima foi identificada como José Ivonaldo dos Santos, 49 anos, e foi morto a tiros. Ele já estava sem vida quando a polícia chegou. A vítima é natural de Serra Talhada, em Pernambuco.

Segundo o Blogueiro Ângelo Lima, o crime já está sendo investigado pela Polícia Civil. O Dono do veículo afirmou que tinha alugado a Van para a vítima buscar bebidas na cidade paraibana de Conceição.

O local foi isolado para a realização da Perícia e logo em seguida o corpo foi removido ao IML de Cajazeiras.