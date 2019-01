Serra-talhadense é preso após dirigir embriagado e causar acidente na PE-365

Um gerente de academia foi preso após se envolver num acidente de trânsito enquanto estava embriagado, na PE-365 em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (14). O suspeito, que tem 20 anos, sofreu ferimentos no rosto. Ele estava com um amigo no carro. O homem também se machucou e foi socorrido por populares para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam). No veículo, a polícia encontrou uma pistola de pressão e uma garrafa de uísque.

Após serem acionados para o acidente na PE-365, os policiais encontraram um veículo modelo Gol atravessado na rodovia. O motorista estava com visíveis sinais de embriaguez. Ele foi conduzido até a Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde realizou o teste de etilômetro, que apontou 0,95 mg/L, muito acima do permitido.

O passageiro do veículo não tem previsão de alta, mas não corre risco de morte. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Serra Talhada onde foi autuado em flagrante.

Do OP9