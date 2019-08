Serra-talhadense é preso em Cabrobó acusado de estupro de vulnerável

Na tarde dessa terça-feira dia (20), Policiais Civis de Cabrobó, no Sertão pernambucano, sob coordenação e supervisão do delegado BEL. EMANUEL LUCIANO CALDAS DE SÁ, Delegado Seccional da 25ª DESEC de Cabrobó, e apoio do Bel. JOSÉ OLEGÁRIO DE LIMA FILHO, Delegado Seccional da 21ª DESEC de Serra Talhada, efetuaram a prisão de WILSON DE SOUZA FERRAZ, vulgo “Tio Ferraz”, pela prática de estupro de vulnerável, conforme processo crime de n° 0001901-41.2008.8.17.1370, decorrente de preventiva por decisão condenatória de Câmara Criminal de Recife.

De acordo com a polícia, após os procedimentos de praxe, o preventivado ficou recolhido na Cadeia Pública do Município de Serra Talhada aonde ficará à disposição da justiça.

Essa é mais uma ação da Policia Civil de Cabrobó com o objetivo de atender as diretrizes estabelecidas pelo governo estadual no programa Pacto Pela Vida.

Via O Povo com a Notícia