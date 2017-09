Serra-talhadense morre vítima de afogamento nas águas do São Francisco, em Petrolândia

O serra-talhadense Caio Ryan de Souza Leite, de apenas 14 anos, foi vítima de afogamento, na Ilha de Rarrá, no Lago de Itaparica, no município de Petrolândia, no Sertão do São Francisco.

Segundo informações, o afogamento aconteceu quando Caio Ryan brincava na água e apesar das advertências do Corpo de Bombeiros de plantão no balneário, foi para um local mais fundo e perigoso. A família relatou que o adolescente tinha problemas respiratórios.

Ainda de acordo com informações, outro adolescente que estava junto com a vítima mostrou o local que Caio teria se afogado para os bombeiros e o mergulhador Samyr Oliveira (voluntário na operação). As buscas se iniciaram minutos após o afogamento, mas até às 18 horas do domingo (17) não tinha localizado.

Na manhã desta segunda-feira (18), os bombeiros retomaram os trabalhos e o corpo do adolescente foi encontrado por volta das 10 horas.

Caio Ryan é morador do bairro do Bom Jesus e estudante da Escola Irnero Ignácio. De acordo com familiares, o garoto faria aniversário de 15 anos em 15 de outubro.