Serra-talhadense Luizinho de Serra e Irah Caldeira, convidam você para assistir e prestigiar a nossa música raiz

O governo do estado de Pernambuco está se programando para mais uma edição do Projeto Palco em Casa no perfil @descubrapernambuco do Instagram.

O grande sanfoneiro serra-talhadense, Luizinho de Serra, participará desse maravilhoso projeto e convida o povo sertanejo que aprecia a nossa música raiz. A transmissão ao vivo no Instagram acontecerá neste domingo (05) a partir das 20h30.

A cantora Irah Caldeira também participará da live com Luizinho de Serra, então: música de qualidade não vai faltar, ainda mais se tratando dessas duas feras do nosso autêntico forró.

Luizinho de Serra é gente grande e Irah Caldeira então… Duas personalidades que representam e orgulham a nossa Cultura!

Viva Serra Talhada! Viva Pernambuco! Viva Luizinho de Serra e Irah Caldeira.

A iniciativa desse grandioso projeto é da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e da Empetur com o cantor André Rio. Esta segunda semana terá a presença de 22 artistas locais e da cena nacional, como Dudu Nobre, que divide transmissão com Carla Rio, no sábado (4).

“Incluímos agora atrações para a criançada, já que nesses dias os pais estão ficando muito com os filhos em casa. Vai ser uma forma de integrar a família. Diversos artistas já estão se preparando para levar nossa linda cultura para a casa de milhares de pessoas que seguem as recomendações do distanciamento social em suas residências”, comenta Rodrigo Novaes, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

A programação especial para as crianças será no sábado e domingo, com a participação da Fada Madrinha e do Tio Bruninho. Ambos prometem animar a criançada e toda a família a partir do final da tarde.

Confira a programação completa:

Sexta (03/4)

17h30 – Nádia Maia

19h – Marron Brasileiro

20h30 – Romero Ferro

22h – Maciel Melo convida Ed Carlos

Sábado (04/4)

17h30 – Fada Magrinha (Show Infantil)

19h – Carla Rio convida Dudu Nobre

20h30 – André Rio convida Maestro Fábio Valois

22h – Benil Convida Bruno Lins

Domingo (05/4)

16h – Tio Bruninho (Show infantil)

17h30 – Liv Morais

19h- João Cavalcanti (RJ)

20h30 – Luizinho de Serra convida Irah Caldeira