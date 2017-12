Serra-talhadense, Matheus Serra, é destaque no futebol pernambucano

O jogador serra-talhadense, Matheus Bezerra Santos, atleta do Sport Clube do Recife foi destaque na conquista do título campeão pernambucano sub 20, em 2017.

Matheus Bezerra, mais conhecido como ‘Serra’, justamente por carregar o nome da cidade natal, foi convocado para a Seleção Pernambucana Sub-20 para disputar o campeonato brasileiro de seleções.

Titular absoluto e homem de confiança do treinador Levir Gomes, Matheus Bezerra iniciou o certame como capitão da Seleção Pernambucana, a qual já jogou duas partidas, e venceu as duas, e está indo para a terceira fase da competição, onde irá enfrentar a seleção do Rio de Janeiro, no próximo sábado (09), na cidade do Rio de Janeiro.

Como jogador versátil ‘Serra’ atua em várias posições. Segundo o treinador Júnior Câmera, em seu relatório final, ‘Serra’ está pronto para subir para o time profissional do Leão.

De Nayn Neto