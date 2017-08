Serra-talhadense morre ao cair da ponte do Vale do Reginaldo, em Maceió

A serra-talhadense Keyth Evelin Pereira Alves de Araújo Lago, morreu no final da tarde desta quarta-feira (23), ao cair da ponte do Vale do Reginaldo, na Av. Leste-Oeste, em Maceió.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e no local recebeu informações de testemunhas de que a mulher se jogou da ponte.

Testemunhas acharam a bolsa da vítima próximo da ponte e dentro um documento de habilitação com a identificação da vítima.

Do G1 AL