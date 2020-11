Serra-talhadense morre após colidir veículo com caminhão na BR-232

No início da noite dessa quarta-feira (04), mais um acidente aconteceu com uma Serra-talhadense na BR-232. O fato ocorreu em Bom Nome, distrito de São José do Belmonte, Sertão Central.

A vítima, identificada como Edilma, Vendedora, era serra-talhadense e estava dirigindo um veículo de passeio, o qual ficou completamente destruído após a colisão. Infelizmente, a serra-talhadense veio à óbito na hora.

Testemunhas informaram que perceberam ela perder o controle do carro ao fazer uma das curvas e acabou colidindo frontalmente com uma carreta. Um dos populares informou: “Ela sobrou e perdeu o controle”.

Edilma é conhecida em Serra Talhada devido à sua família. Seu marido, Roberto, tem uma Farmácia próximo à Praça Manoel Pereira Lins (Farmácia Economia) e seu pai é conhecido como “Armando da bateria”.

Fonte: Nayn Neto