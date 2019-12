Serra-talhadense morre após sofrer acidente na Cachoeira do Pinga em Triunfo

Um homem identificado como Djavan Klebio da Silva Brito, de 35 anos, morreu após sofrer um acidente na Cachoeira do Pinga, localizada na cidade turística de Triunfo, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, Djavan estava em um momento de lazer na Cachoeira do Pinga, quando escorregou e levou uma queda.

Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Djavan Klebio era natural de Serra Talhada.